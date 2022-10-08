Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 ile Kasaba Doktoru 20. bölüm fragmanı izle! | VİDEO - (7 Ekim 2022 Cuma)

TRT1 ekranlarında her hafta Cuma günleri yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi 19. Son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün ardından yeni sahneler görmek isteyen diziseverler "Kasaba Doktoru 20. bölüm fragmanı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Kasaba Doktoru 20. bölüm fragmanı izle videosu ve son bölüm özetinden detaylar.