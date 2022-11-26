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OTOMATİK OYNAT
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Kızılcık Şerbeti 6. bölüm fragmanı izle! “Anneni dinlemedin olacağı bu” 26.11.2022 | 06:06
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Yalı Çapkını 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Baba oluyorum, baba!" | Video 25.11.2022 | 15:56
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O Kız 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Kadının adı Melek.." | Video 16.11.2022 | 16:40
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Cuma akşamı ekrana gelen son bölüm ardından Kızılcık Şerbeti 6.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni bölüm fragmanına “Anneni dinlemedin olacağı bu!” sözü damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı