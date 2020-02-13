Küçük Kadınlar filminin fragmanı | Video
Yazar-yönetmen Greta Gerwig'in Louisa May Alcott'ın aynı isimli ünlü romanından sinemaya uyarladığı "Küçük Kadınlar" izleyici ile buluşacak. Filmde, kendi yaşamlarını kurmaya çalışan kız kardeşler Jo, Meg, Amy ve Beth'in hikayesini anlatıyor. Filmde March kardeşler Jo, Meg, Amy ve Beth'ı sırasıyla Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ve Eliza Scanlen; komşuları Laurie'yi Timothee Chalamet, Marmee'yi Laura Dern ve teyze March'ı Meryl Streep canlandırıyor.
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