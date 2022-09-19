Seversin 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Beni kocaman bir yalanın içine hapsetmişler!" | Video
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Seversin dizisi 17. bölüm 2. fragmanı diziseverler tarafından izlenmek istenerek “Seversin 17. bölüm 2. fragmanı izle” şeklinde araştırılıyor. Seversin artık Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşacak. Kanal D ile Seversin 17. bölüm 2. fragmanı izle..