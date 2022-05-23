Survıvor 112. Bölüm Fragmanı izle! Yeni bölümde korkutan anlar: Nisa parkurda sakatlanıyor! | Video

Survivor 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Survıvor All Star'a sakatlıklar damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Merve Aydın'ın aşil tendonu kopması sonucu yarışmadan elenmesi üzerine şimdi de Nisa sakatlanıyor! Survivor yeni bölüm fragmanı ile görülen sakatlıkta oyun duruyor ve tüm yarışmacılar Nisa Bölükbaşı'nın başına toplanıyor. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen Survivor Nisa sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Nisa sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak?