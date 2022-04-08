Üç Kız Kardeş 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Canını öyle bir yakarım ki..." | Video

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile seyirci karşısında. Sadık yeni bir karar veriyor! Türkan ve Somer yakınlaşmaya devam ederken diğer taraftan Rüçhan, Mine ile karşı karşıya gelir. Dönüş, hasta mı? Üç Kız Kardeş 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin sevenleri her hafta Üç Kız Kardeş'i ilgiyle takip ediyor. Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle!

Her Salı Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan ve İclal Aydın gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Seyircilerin merakla beklediği Türkan Somer aşkı başlıyor. İşte Kanal D Üç Kız Kardeş 8. Bölüm 2. fragmanı...