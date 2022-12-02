Yalı Çapkını 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır" | Video
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Yalı Çapkını 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Baba oluyorum, baba!" | Video 25.11.2022 | 15:56
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O Kız 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Kadının adı Melek.." | Video 16.11.2022 | 16:40
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.