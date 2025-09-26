Video Gözleri KaraDeniz Gözleri KaraDeniz 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mehmet Maçari ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" | Video
26.09.2025 | 16:21

Gözleri KaraDeniz 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Gözleri KaraDeniz 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mehmet Maçari ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" | Video 26.09.2025 | 16:21
Gözleri KaraDeniz 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! O günden beri hep karşılaşmak istiyorum seninle... | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak! | Video 00:41
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Daha denize güvenmiyorsun bari kaptanına güven... 01:06
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gökten melek düştü! 04:21
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Aklımı başıma topladım baba, merak etme! 03:15
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gemiyi batıracak yükü denize atarsın ki batıp da ölmeyelim! 02:47
Gözleri KaraDeniz bu akşam atv’de başlıyor! | Video 00:57
Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı atv’de! | Video 00:51
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! Gözleri KaraDeniz atv’de başlıyor | Video 01:02
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı izle! 01:00
