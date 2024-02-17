2024 Temel İslam Ansiklopedisi Kampanyası

Kuponlu Promosyon Brief Formu

Marka : Sabah Gazetesi

Ürün Adı : 2024 TEMEL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KAMPANYASI

Kupon sayısı : 69 kupon

Kampanya Sayısı : 7 kampanya

Kampanya Tarihi : 21.02.2024

Toplam 8 Cilt

Özel kutusunda 2 setten oluşmaktadır.

Set 1-2-3-4 Cilt

Set 5-6-7-8 Cilt

Toplam 4.400 sayfa

Piyasa Fiyatı 2.300 TL

Büyük Boy- Sert Kapak

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nden önemli bir eser daha:

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından genel okuyucuya İslam diniyle ilgili temel konular, kavramlar ve kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla hazırlanan "Temel İslam Ansiklopedisi" okuyucuyla buluştu.

10 yıl boyunca titizlikle yürütülen bir çalışma sonucunda hazırlanan 8 ciltlik eserde, İslam'a dair 1426 madde yer alıyor.

Örgün eğitim, din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak olma özelliğine sahip Temel İslam Ansiklopedisi, akademik terim yoğunluğu az tutularak ve öğretici bir üslup kullanılarak, 383 bilgilendirici çizim eşliğinde okura sunuldu.

Temel İslam Ansiklopedisi, dinî konularda herkesin doğru bilgi sahibi olması ve çağın getirdiği kafa karışıklıklarını gidermek için 180 müslüman ilim adamı tarafından 10 yılda hazırlandı. Tüm maddeler konuların uzmanlarının ortak çalışması ve onayı ile herkesin kolay anlayabileceği bir dille yazıldı. Eserde temel dinî kavram ve konulardaki 1.426 maddeye yer verildi. Önemli konular detaylı anlatılarak, bilgi çizimlerle kolay anlaşılır hale getirildi.

Temel İslam Ansiklopedisi'ni farklı kılan yönlerinden biri de maddelerin "bilgi çizim"lerle (infografik) zenginleştirilmiş olmasıdır. Bunlar, ilgili maddenin daha iyi kavranmasını sağlamak üzere tasarlanan ve bilgiçizim başlığı altında toplanabilecek kroki, harita, tasnif şeması, tablo, kronoloji şeması, liste gibi çeşitli türden çizimleri içermektedir. Bu çizimler, eğitimciler tarafından derslerde eğitim malzemesi olarak da kullanılabilecektir.

SMS KODU: PR178

Kampanya ve Promosyon Süreci Aydınlatma Metni