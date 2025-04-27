27 Nisan 2007’de neler oldu? | Video
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan e- muhtıra'sı... Türkiye tarihine kara leke olarak geçen darbeler.18 yıl önce bugün medyanın desteğiyle asker yine darbe yapmak istedi ancak artık eski Türkiye yoktu. Hükümet amir, asker memurdu. Eğer hedefteki lider Recep Tayyip Erdoğan o gün şapkasını alıp gitseydi bugün bambaşka bir Türkiye olacaktı. 15 yıl önce Türkiye'nin ilk sanal darbesi "27 Nisan e muhtıra'sına" giden yolda adım adım neler yaşandığı A Haber'de yayınlanan Analiz programında ele alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:27
15:46
27 Nisan 2007’de neler oldu? | Video 27.04.2025 | 15:56
10:48
Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisinin açılışını yaptı | Video 27.04.2025 | 08:38
00:53
03:49
Mahmut Övür | PKK kongresi ve Barzani’nin rolü 26.04.2025 | 16:04
02:46
Haşmet Babaoğlu | Haftanın Notları: Korku, zihni sislendirir 26.04.2025 | 16:02
04:01
Melih Altınok | Sokağa çıkılacak vakit eve giriyorlar 26.04.2025 | 16:00
04:48
Bercan Tutar | Grönland ve Filistin’e karşılık Ukrayna, Tayvan ve Suriye mi? 26.04.2025 | 15:59
05:36
Okan Müderrisoğlu | Bir CHP klâsiği ve tipik örneği! 26.04.2025 | 15:56
04:14
Salih Tuna | Kahramanınız elden gidiyor! 26.04.2025 | 15:54
27:35
07:00
Başkan Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Programına video mesaj gönderdi 26.04.2025 | 11:00
03:30
05:18
Melih Altınok | En güzel hikâye Şener Hoca’nınki 25.04.2025 | 16:41
04:06
Nebi Miş | Deprem gerçeği ve heba edilen yıllar 25.04.2025 | 16:37
08:53
Yavuz Donat | İstanbul raporu 25.04.2025 | 16:36
03:56
Mahmut Övür | ‘Siyasi arsızlık’ 25.04.2025 | 16:34
04:19
Hilal Kaplan | Deprem ‘fırsatı’ 25.04.2025 | 16:32
02:58
Haşmet Babaoğlu | Deprem sırasında ve hemen sonra... 25.04.2025 | 16:30