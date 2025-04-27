27 Nisan 2007’de neler oldu? | Video

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan e- muhtıra'sı... Türkiye tarihine kara leke olarak geçen darbeler.18 yıl önce bugün medyanın desteğiyle asker yine darbe yapmak istedi ancak artık eski Türkiye yoktu. Hükümet amir, asker memurdu. Eğer hedefteki lider Recep Tayyip Erdoğan o gün şapkasını alıp gitseydi bugün bambaşka bir Türkiye olacaktı. 15 yıl önce Türkiye'nin ilk sanal darbesi "27 Nisan e muhtıra'sına" giden yolda adım adım neler yaşandığı A Haber'de yayınlanan Analiz programında ele alındı.