Video Haber 4 kilit isim! İşte yolsuzluk ve rüşvetin gizli kasaları | Video
4 kilit isim! İşte yolsuzluk ve rüşvetin gizli kasaları | Video

4 kilit isim! İşte yolsuzluk ve rüşvetin gizli kasaları | Video

27.03.2025 | 14:07

Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı... Bu dört ismin, örgüte yüklü miktarda maddi menfaat sağladıkları, hayatın olağan akışına aykırı şekilde hesaplarında yüklü nakit bulundurdukları, yüklü miktarlarda para transferleri yaptıkları, bankalardan nakit paralar çekerek bilinen-bilinmeyen cihetleri para aktardıkları tespit edildi. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, sözü geçen kişileri A Haber'de tek tek anlattı.

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