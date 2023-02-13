Video Haber A Haber - ATV ortak canlı yayın izle! Deprem bölgesinden son dakika gelişmeler canlı izle | Video
A Haber - ATV ortak canlı yayın izle! Deprem bölgesinden son dakika gelişmeler canlı izle | Video

A Haber - ATV ortak canlı yayın izle! Deprem bölgesinden son dakika gelişmeler canlı izle | Video

13.02.2023 | 11:43

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Türkiye devleti ve milletiyle seferber oldu. Felaketin vurduğu 10 ilimizden anlık ve doğru bilgiler ise ATV ve A Haber canlı yayınlarıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Türk halkı umutla gelecek güzel haberleri bekliyor.

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A Haber - ATV ortak canlı yayın izle! Deprem bölgesinden son dakika gelişmeler canlı izle | Video 02:38
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