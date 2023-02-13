A Haber - ATV ortak canlı yayın izle! Deprem bölgesinden son dakika gelişmeler canlı izle | Video
Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Türkiye devleti ve milletiyle seferber oldu. Felaketin vurduğu 10 ilimizden anlık ve doğru bilgiler ise ATV ve A Haber canlı yayınlarıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Türk halkı umutla gelecek güzel haberleri bekliyor.
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Deprem bölgesinden Mersin'e 14 bin 735 yaralı geldi | Video 13.02.2023 | 11:41
02:50
Hatay’da 175. saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 11:20
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Gaziantep'teki kahraman hemşire yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video 13.02.2023 | 10:55
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Adıyaman'da depremin 166'ncı saatinde enkazdan mucize kurtuluş | Video 13.02.2023 | 08:28
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