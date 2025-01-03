Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de şehitler Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma törenine katıldı | Video
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de 8 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit edilen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can’ın anma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tunç, “Terörsüz Türkiye’nin şafağındayız. Türkiye yüzyılı huzurun yüzyılı olacak. Bu yüzyıl, adaletin yüzyılı olacak. Bu yüzyıl, terörsüz Türkiye’nin yüzyılı olacak” dedi
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