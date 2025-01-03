Video Haber Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de şehitler Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma törenine katıldı | Video
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de şehitler Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma törenine katıldı | Video

Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de şehitler Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma törenine katıldı | Video

03.01.2025 | 13:55

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de 8 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit edilen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can’ın anma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tunç, “Terörsüz Türkiye’nin şafağındayız. Türkiye yüzyılı huzurun yüzyılı olacak. Bu yüzyıl, adaletin yüzyılı olacak. Bu yüzyıl, terörsüz Türkiye’nin yüzyılı olacak” dedi

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