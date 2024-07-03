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Afyon’daki Tınaztepe Yurdu, Türkiye'nin galibiyet sevinciyle inledi

Afyon’daki Tınaztepe Yurdu, Türkiye'nin galibiyet sevinciyle inledi

03.07.2024 | 20:12

Afyonkarahisar'da Tınaztepe Yurt Müdürlüğüne bağlı öğrenciler, Türkiye'nin Euro 2024 çeyrek finaline yükseldiği anları büyük bir coşkuyla kutladılar.

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