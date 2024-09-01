Ahu Tuğba hayatını kaybetti!
Son Dakika: Yeşilçam'ın efsane isimlerinde 68 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen haber sanat camiasını yasa boğdu. Ahu Tuğba, Miami'deki evinde bugün ölü bulundu. Ünlü oyuncunun acı haberini Nuri Alço sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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