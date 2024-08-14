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OTOMATİK OYNAT
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AK PARTİ 23. YIL DÖNÜMÜ ÖZEL FİLMİ 14.08.2024 | 14:32
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AK Parti'de 23. yıl dönümü heyecanı 14.08.2024 | 14:13
02:54
59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 zehir taciri yakalandı | Video 14.08.2024 | 09:10
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Evleri soyan hırsızları iş üstünde yakaladılar… 254 suç kayıtları var! 13.08.2024 | 18:07
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MİT'ten siber casusluk ağına darbe! 11 şüpheli tutuklandı 13.08.2024 | 09:54
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Türkiye'den de hissedildi! Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem 13.08.2024 | 09:34
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Kuyumcuya silahlı saldırı yapanlar yakalandı 12.08.2024 | 23:15
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Yunanistan'da yangın nedeniyle 3 hastane tahliye edildi 12.08.2024 | 22:38
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GÜRZ-6 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi 12.08.2024 | 18:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Doğan'ın cenaze merasimine katılıyor 12.08.2024 | 17:15
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Maden ocağına ait minibüste patlama: 1 ölü, 2’si ağır 8 yaralı 12.08.2024 | 15:30
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23 ilde siber suçlara yönelik “Siberağ-5” operasyonu: 54 şüpheli yakalandı 12.08.2024 | 08:58