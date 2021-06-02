AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan Babacan ve Gül'e tepki: Siyasi ahlaktan bahsedecek yüzleri yok | Video
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2003’teki 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıkmıştı. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Leyla Şahin Usta, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, kulislere "İkinci Babacan vakası" olarak adeta yeni bir bomba gibi düşen olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Siyaset'in cesaret ve dürüstlük işi olduğunu belirten Leyla Şahin Usta, "Bu insanların çıkıp bu ülkedeki siyasi ahlaktan bahsedecek yüzleri yok." dedi. İşte detaylar...