AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un tavrı çifte standarttır" | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Le Pen'e yolsuzluk soruşturması sonrası verilen 5 yıllık seçim yasağını A Haber'de değerlendirdi. Macron'un İmamoğlu'na yolsuzluk operasyonu hakkında açıklamalarına da değinen Ömer Çelik "Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" ifadelerini kullandı. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in provokatif tavrına da tepki göstererek şöyle devam etti: Özel siyasi yobazlık yapıyor!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:28
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un tavrı çifte standarttır" | Video 31.03.2025 | 15:40
07:49
AK Parti ile MHP bayramlaştı | Video 31.03.2025 | 10:12
03:25
DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı | Video 31.03.2025 | 10:07
04:47
Şehit evladının kabrine TOGG ile gitti 30.03.2025 | 18:49
06:06
Başkan Erdoğan'dan video mesaj: Sokak terörü soygunu perdeleme çabası 30.03.2025 | 18:13
00:51
03:44
02:13
Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu | Video 30.03.2025 | 09:10
04:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bayram namazı sonrası konuştu | Video 30.03.2025 | 09:10
41:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 30.03.2025 | 01:21
00:06
CHP'de Muharrem İnce'ye veto! Miting alanını terk etti 29.03.2025 | 21:00
00:55
06:11
İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 29.03.2025 | 13:26
01:28
12:00
04:24
Bayram göçü başladı! Yollarda bayram trafiği denetimi yapılıyor... | Video 29.03.2025 | 10:29
03:35
Hilal Kaplan | Sudan’da kim kazandı? 28.03.2025 | 16:16
08:07
Yavuz Donat | Koltuk aşkı 28.03.2025 | 16:14
04:40
Mahmut Övür | Avrupa’da küreselci-millici kavgası 28.03.2025 | 16:12
04:26
Nebi Miş | İktidar karşıtlığının sınırları 28.03.2025 | 16:10