AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un tavrı çifte standarttır" | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Le Pen'e yolsuzluk soruşturması sonrası verilen 5 yıllık seçim yasağını A Haber'de değerlendirdi. Macron'un İmamoğlu'na yolsuzluk operasyonu hakkında açıklamalarına da değinen Ömer Çelik "Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" ifadelerini kullandı. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in provokatif tavrına da tepki göstererek şöyle devam etti: Özel siyasi yobazlık yapıyor!