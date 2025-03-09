AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz" | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de yaşanan gelişmelere yönelik önemli açıklamalar yaptı. Suriye'de mezhepsel bir provokasyonun planlandığını belirten Ömer Çelik, "Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye'de mezhepsel provokasyonlar planlanıyor. Terörist teröristtir, bunun meşrebi, etnik kökeni ve mezhebi olmaz. Hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz, kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.
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