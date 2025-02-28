AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı" | Video
İmralı'nın silah bırakma çağrısını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu sürecin nasıl evrileceği takip edilecek, PKK'nın tüm unsurları tasfiye edilmeli, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı. Şöyle bir konu gündeme getiriliyor. 'Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?' Burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi
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