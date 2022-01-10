AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine sert tepki: Medeniyet anlayışını ona hediye ediyoruz | Video

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Özgür Özel'in Kur'an Kursu sözlerine tepki gösteren Ömer Çelik, "Demokrasi deyip içini boşaltmaya çalışıyorlar. Toplumun kazanımlarını koruyan bir dil olması lazım. Kutuplaştırmalarını net bir şekilde anlamaları lazım." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine yönelik, "Sayın Macron'un dış politikası, Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuştur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruduğunda ona iftira atmak için bunları söylüyor." dedi.