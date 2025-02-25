AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısında kuvvet komutanlarını hedef almasına sert bir dille tepki gösteren Ömer Çelik, "Devlet kurumlarını mesnetsiz şekilde hedef alan karşısında bizi bulacak." dedi.
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