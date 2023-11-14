Alişan’dan Buse Varol’a aşk dolu sözler: Allah çıkardı karşıma seni…
Ünlü şarkıcı Alişan, oyuncu Buse Varol'la hayatını 2018 yılında birleştirdi. Alişan ve Buse Varol'un bu mutlu evliliğinden Burak ve Eliz adında iki çocuğu var. Ünlü çift, bugün tanışmalarının yıl dönümünü duygusal bir mesajla kutladı. İki ünlünün romantik paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. İşte Buse Varol ve Alişan'ın duygu dolu o paylaşımları!
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