Video Haber Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı | Video
Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı | Video

Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı | Video

04.04.2025 | 11:56

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş, 28 yıl önce 4 Nisan 1997'de vefat etti. Türkeş, Türk siyasal yaşamında izi silinmez bir yer edindi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı | Video 03:42
Alparslan Türkeş vefatının 28. yılında kabri başında anıldı | Video 04.04.2025 | 11:56
Altında alım fırsatı oluşacak mı? Borsa hangi yönde seyredecek? | Video 05:09
Altında alım fırsatı oluşacak mı? Borsa hangi yönde seyredecek? | Video 04.04.2025 | 09:20
İstanbul Esenyurt’ta taksici dehşeti! Kadın yolcu skandal anları kameraya kaydetti 00:12
İstanbul Esenyurt'ta taksici dehşeti! Kadın yolcu skandal anları kameraya kaydetti 03.04.2025 | 19:28
Yavuz Donat | Ateşle oynama 07:56
Yavuz Donat | Ateşle oynama 03.04.2025 | 16:56
Mahmut Övür | CHP kurultayı boykot edilirse... 04:25
Mahmut Övür | CHP kurultayı boykot edilirse... 03.04.2025 | 16:55
Haşmet Babaoğlu | CHP tabanı bir süreliğine partisini boykot etsin! 02:55
Haşmet Babaoğlu | CHP tabanı bir süreliğine partisini boykot etsin! 03.04.2025 | 16:53
Bercan Tutar | Türkiye ve ’Yeni Yalta Düzeni’ 04:49
Bercan Tutar | Türkiye ve 'Yeni Yalta Düzeni' 03.04.2025 | 16:50
Özlem Doğaner | Neyi boykot ediyorsunuz? 04:54
Özlem Doğaner | Neyi boykot ediyorsunuz? 03.04.2025 | 16:45
Dilek Güngör | Aklıselime davet! 03:08
Dilek Güngör | Aklıselime davet! 03.04.2025 | 16:41
Okan Müderrisoğlu | Boykot ve FETÖ yöntemleri 02:55
Okan Müderrisoğlu | Boykot ve FETÖ yöntemleri 03.04.2025 | 16:39
Salih Tuna | Volkan Konak, ölüm ve Netanyahu’nun alkışı 04:30
Salih Tuna | Volkan Konak, ölüm ve Netanyahu'nun alkışı 03.04.2025 | 16:36
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
Hulusi Akar’dan Özgür Özel’in boykot çağrısına tepki: Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça! | Video 01:49
Hulusi Akar'dan Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki: "Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!" | Video 03.04.2025 | 12:14
Hulusi Akar, Sarıyer’de esnafı ziyaret etti, alışveriş yaptı | Video 09:51
Hulusi Akar, Sarıyer'de esnafı ziyaret etti, alışveriş yaptı | Video 03.04.2025 | 09:15
CHP’nin boykot çağrısı CHP’li esnafı isyan ettirdi! Üye kartını böyle kırdı | Video 01:30
CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafı isyan ettirdi! Üye kartını böyle kırdı | Video 02.04.2025 | 16:11
Yavuz Donat | Hoş geldin nisan 07:21
Yavuz Donat | Hoş geldin nisan 02.04.2025 | 15:51
Dilek Güngör | Trol ağı-yasa dışı bahis ilişkisi… 03:05
Dilek Güngör | Trol ağı-yasa dışı bahis ilişkisi… 02.04.2025 | 15:49
Melih Altınok | Gökhan Ünver dua etsin... 04:57
Melih Altınok | Gökhan Ünver dua etsin... 02.04.2025 | 15:45
Kerem Alkin | Yenilenebilir enerjide hedefe 6 bin 700 gigavat kaldı 04:50
Kerem Alkin | Yenilenebilir enerjide hedefe 6 bin 700 gigavat kaldı 02.04.2025 | 15:42
Yerli markalara boykotun hukuki yaptırımı ne? | Video 31:00
Yerli markalara boykotun hukuki yaptırımı ne? | Video 02.04.2025 | 13:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY