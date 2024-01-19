Video Haber Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri “İstikbal göklerdedir” oldu | Video
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri “İstikbal göklerdedir” oldu | Video

Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri “İstikbal göklerdedir” oldu | Video

19.01.2024 | 08:41

Uzay yolculuğu başlayan Alper Gezeravcı’nın uzay mekiğindeki ilk cümleleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü oldu.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğundaki ilk cümleleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü oldu. Gezeravcı dünyaya ve Türk milletine şu sözlerle seslendi, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunda ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda kelimelerime yüce Atamızın şu sözüyle başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü 'İstikbal göklerdedir'. Gezeravcı ayrıca sözlerini İngilizceye çevirerek de söyledi.
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