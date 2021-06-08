Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü | Video
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü bildirdi.