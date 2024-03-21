Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu | Video
Anayasa Mahkemesi, yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Seçimde, Kadir Özkaya 15 üyenin 9'unun oyunu alarak AYM Başkanı seçildi.
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