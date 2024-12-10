Asgari Ücret Komisyonu toplantısı başladı: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama | Video
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni yılda uygulanacak asgari ücret için toplantısına başladı.Toplantı başlamadan önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz" dedi. Asgari ücret 2024 yılı Ocak ayında yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya yükseltildi. Asgari ücret zammı 2025 yılında ne kadar olacak?
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