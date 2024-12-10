Video Haber Asgari Ücret Komisyonu toplantısı başladı: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama | Video
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı başladı: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama | Video

Asgari Ücret Komisyonu toplantısı başladı: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama | Video

10.12.2024 | 16:23

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni yılda uygulanacak asgari ücret için toplantısına başladı.Toplantı başlamadan önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz" dedi. Asgari ücret 2024 yılı Ocak ayında yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya yükseltildi. Asgari ücret zammı 2025 yılında ne kadar olacak?

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanmayan 3 sanığın tutuklanması istendi | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanmayan 3 sanığın tutuklanması istendi | Video 10.12.2024 | 16:08
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı başladı: Bakan Işıkhan’dan ilk açıklama | Video 11:41
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı başladı: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama | Video 10.12.2024 | 16:23
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı! 2025 Asgari ücret zammı ne olacak? | Video 02:23
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! 2025 Asgari ücret zammı ne olacak? | Video 10.12.2024 | 15:45
Başkan Erdoğan: Suriye’de terör örgütlerinin başı ezilecek | Video 25:26
Başkan Erdoğan: "Suriye'de terör örgütlerinin başı ezilecek" | Video 10.12.2024 | 15:24
Lazkiye’deki Türkmenlerden Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 02:24
Lazkiye'deki Türkmenlerden Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 10.12.2024 | 15:12
Şehit Astsubay Taha Nergiz’in naaşı Erzurum’a getirildi | Video 04:07
Şehit Astsubay Taha Nergiz'in naaşı Erzurum'a getirildi | Video 10.12.2024 | 14:30
Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saatini aştı | Video 04:30
Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saatini aştı | Video 10.12.2024 | 11:03
A Haber Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ni görüntüledi: Cezaevinde pres makinesi bulundu! | Video 18:46
A Haber Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ni görüntüledi: Cezaevinde pres makinesi bulundu! | Video 10.12.2024 | 10:50
Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 02:47
Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 10.12.2024 | 08:57
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Fedakarlığınızın şahidiyim 03:17
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Fedakarlığınızın şahidiyim 10.12.2024 | 00:08
Yenişehirlioğlu: Vatanına hoşgeldin Engin 01:42
Yenişehirlioğlu: Vatanına hoşgeldin Engin 09.12.2024 | 22:44
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması 00:48
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması 09.12.2024 | 21:08
Son dakika: Başkan Erdoğan: Baas diktatörlüğü çöktü, Şam asıl sahiplerinin eline geçti 37:24
Son dakika: Başkan Erdoğan: Baas diktatörlüğü çöktü, Şam asıl sahiplerinin eline geçti 09.12.2024 | 20:05
Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü 01:20
Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü 09.12.2024 | 19:44
A Haber ekibi Sednaya’da! İşte Esad rejiminin işkence odaları 20:12
A Haber ekibi Sednaya'da! İşte Esad rejiminin işkence odaları 09.12.2024 | 19:19
A Haber yine büyük başarıya imza attı! Suriye’deki sıcak noktalardan ilk canlı yayın yapan kanal oldu 01:19
A Haber yine büyük başarıya imza attı! Suriye'deki sıcak noktalardan ilk canlı yayın yapan kanal oldu 09.12.2024 | 17:35
Kritik Kabine toplantısı başladı! Ana gündem: Suriye | Video 02:54
Kritik Kabine toplantısı başladı! Ana gündem: Suriye | Video 09.12.2024 | 16:20
Bakan Bolat: Asgari ücret fırsatçılarına izin vermeyeceğiz | Video 09:50
Bakan Bolat: "Asgari ücret fırsatçılarına izin vermeyeceğiz" | Video 09.12.2024 | 14:53
Isparta’da askeri helikopter düştü: 6 şehit | Video 03:09
Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 şehit | Video 09.12.2024 | 12:59
İstanbul Havalimanı’nda yeni dönem | Video 00:26
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem | Video 09.12.2024 | 13:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA