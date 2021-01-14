Video Haber Aşı randevusu nasıl alınır? | Video

Aşı randevusu nasıl alınır? | Video

Aşı randevusu nasıl alınır? | Video
14.01.2021 | 18:04

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bir videolu anlatım ile nasıl randevu alacağımızı anlattı.

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