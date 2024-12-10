Avcılar’da AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga

Avcılar’daki bir alışveriş merkezinde iki kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında yumruklu, tekmeli kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinin cop ile müdahale ettiği kavgada, şüphelilerden biri sandalye ile saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.