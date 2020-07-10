Video Haber Ayasofya Camii önünde büyük coşku | Video

Ayasofya Camii önünde büyük coşku | Video

Ayasofya Camii önünde büyük coşku | Video
10.07.2020 | 18:43

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Türkiye'de milyonlarca Müslümanın gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararındaydı. Karar açıklandı ve Ayasofya resmen ibadete açılıyor. Danıştay'ın tarihi kararı sonrası 'Ayasofya Camii' önünde bekleyen vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.

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