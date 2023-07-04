Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! "Namertlik ve soysuzluktur" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösteren Bahçeli, Kuranı kerimin yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Namertlik ve soysuzluktur. Bu provokasyonu Irak asıllı provokatörün tek başına yaptığını düşünmek akıllara uzaktır.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
39:28
02:21
04:36
01:11
19:01
Ayakkabı devinden 1.4 milyarlık yatırım 04.07.2023 | 07:00
00:26
01:48
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | Video 03.07.2023 | 16:08
04:33
Melih Altınok | Türkiye Fransa olur mu? 03.07.2023 | 14:44
02:56
Haşmet Babaoğlu | Pilot ülke Fransa 03.07.2023 | 14:41
04:46
Kerem Alkin | Balkanlar'da 'kalıcı barış'ın teminatı Türkiye 03.07.2023 | 14:38
03:02
Hasan Basri Yalçın | Batı'da ırkçılık 03.07.2023 | 14:35
04:38
05:23
Memur ve emekli maaşı belli oluyor! Emekliye üçlü zam müjdesi | Video 03.07.2023 | 09:18
02:50
02:41
Memur ve emekliye zam, torba yasa... Kabine toplanıyor | Video 02.07.2023 | 15:48
00:36
Pençe- Kilit operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.07.2023 | 12:38
01:34
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Koltuk hırsım yok" | Video 02.07.2023 | 08:48
12:33
Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönüne trafik yoğunluğu başladı | Video 01.07.2023 | 19:15
03:38
00:16
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 01.07.2023 | 00:14