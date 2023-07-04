Video Haber Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! "Namertlik ve soysuzluktur" | Video
Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki!

Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! "Namertlik ve soysuzluktur" | Video

04.07.2023 | 11:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösteren Bahçeli, Kuranı kerimin yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Namertlik ve soysuzluktur. Bu provokasyonu Irak asıllı provokatörün tek başına yaptığını düşünmek akıllara uzaktır.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bahçeli’den İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! Namertlik ve soysuzluktur | Video 39:28
Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! "Namertlik ve soysuzluktur" | Video 04.07.2023 | 11:29
Yeni dönem resmen başladı! Tapu işlemleri artık noterden yapılabiliyor | Video 02:21
Yeni dönem resmen başladı! Tapu işlemleri artık noterden yapılabiliyor | Video 04.07.2023 | 10:10
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 3 zam birden! Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor | Video 04:36
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 3 zam birden! Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor | Video 04.07.2023 | 09:46
FETÖ’cü ‘Abdullah’, ‘Amerikalı Allen’e dönüştü, yine de polisten kaçamadı | Video 01:11
FETÖ’cü ‘Abdullah’, ‘Amerikalı Allen’e dönüştü, yine de polisten kaçamadı | Video 04.07.2023 | 09:18
Ayakkabı devinden 1.4 milyarlık yatırım 19:01
Ayakkabı devinden 1.4 milyarlık yatırım 04.07.2023 | 07:00
CHP İl Başkanı Hüseyin Erol: Sözcü TV ve Halk TV’ye parayı CHP’den alıp Kılıçdaroğlu’na sallıyor 00:26
CHP İl Başkanı Hüseyin Erol: Sözcü TV ve Halk TV'ye parayı CHP'den alıp Kılıçdaroğlu'na sallıyor 03.07.2023 | 23:35
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | Video 01:48
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | Video 03.07.2023 | 16:08
Melih Altınok | Türkiye Fransa olur mu? 04:33
Melih Altınok | Türkiye Fransa olur mu? 03.07.2023 | 14:44
Haşmet Babaoğlu | Pilot ülke Fransa 02:56
Haşmet Babaoğlu | Pilot ülke Fransa 03.07.2023 | 14:41
Kerem Alkin | Balkanlar’da ’kalıcı barış’ın teminatı Türkiye 04:46
Kerem Alkin | Balkanlar'da 'kalıcı barış'ın teminatı Türkiye 03.07.2023 | 14:38
Hasan Basri Yalçın | Batı’da ırkçılık 03:02
Hasan Basri Yalçın | Batı'da ırkçılık 03.07.2023 | 14:35
Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! Memur ve emekliye zam oranı ne olacak? | Video 04:38
Emekli ve memur zam oranı belli oluyor! Memur ve emekliye zam oranı ne olacak? | Video 03.07.2023 | 11:44
Memur ve emekli maaşı belli oluyor! Emekliye üçlü zam müjdesi | Video 05:23
Memur ve emekli maaşı belli oluyor! Emekliye üçlü zam müjdesi | Video 03.07.2023 | 09:18
Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa | Video 02:50
Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Memur ve emekliye zam, torba yasa | Video 03.07.2023 | 09:11
Memur ve emekliye zam, torba yasa... Kabine toplanıyor | Video 02:41
Memur ve emekliye zam, torba yasa... Kabine toplanıyor | Video 02.07.2023 | 15:48
Pençe- Kilit operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:36
Pençe- Kilit operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.07.2023 | 12:38
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Koltuk hırsım yok | Video 01:34
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Koltuk hırsım yok" | Video 02.07.2023 | 08:48
Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönüne trafik yoğunluğu başladı | Video 12:33
Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönüne trafik yoğunluğu başladı | Video 01.07.2023 | 19:15
Gözler bayram sonrası Meclis’te: Memur zammı için geri sayım hızlandı! Memurun zam artışı nasıl hesaplanacak? | Video 03:38
Gözler bayram sonrası Meclis'te: Memur zammı için geri sayım hızlandı! Memurun zam artışı nasıl hesaplanacak? | Video 01.07.2023 | 14:56
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 00:16
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 01.07.2023 | 00:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA