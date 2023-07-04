Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! "Namertlik ve soysuzluktur" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösteren Bahçeli, Kuranı kerimin yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Namertlik ve soysuzluktur. Bu provokasyonu Irak asıllı provokatörün tek başına yaptığını düşünmek akıllara uzaktır.