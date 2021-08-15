Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile görüştü | Video
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de mevkidaşı Ramtane Lamamra ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de mevkidaşı Ramtane Lamamra ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.