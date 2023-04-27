Bakan Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarla görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüştü.
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