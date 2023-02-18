Bakan Kurum'dan deprem sonrası yapılacak konutlarla ilgili açıklama: "3-4 katı geçmeyecek" | Video

SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asrın en büyük depremi sonrası çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, mart ayında inşaat sürecinin başlayacağını belirtti, yapıların 3-4 katlı olacağını ifade etti. Kurum, rezerv alanlar bittikten sonra şehir merkezlerinin master plan çerçevesinde inşa edileceğini de sözlerine ekledi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, bölgeye verilecek hayvancılık ve tarım desteklerini açıkladı.