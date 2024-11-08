Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi’nin kirli deniz suyunu TBMM’ye getirerek CHP’lilere seslendi

Bu suyu, İzmir Körfezi’ndeki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama dahi yapmayan siyasilere; denizin kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdim.