Bakan Yumaklı: "2030'da su kıtlığı çekebiliriz" | Video
Su Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz' diyerek çağrıda bulundu.
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