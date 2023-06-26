Bakanlık yalanladı: "Sadece bir yıpratma manipülasyonudur" | Video

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfadan verdiği "Kalanları Satacaklar" başlıklı haberinin gerçeği yansıtmadığını ve yorumlara dayanan bilinçli bir yalan haber olduğunu kamuoyuna duyurdu.