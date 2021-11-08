Video Haber Bakü'de Mehteran Birliği, Zafer Günü'nde Azerbaycanlıları coşturdu
Bakü'de Mehteran Birliği, Zafer Günü'nde Azerbaycanlıları coşturdu

Bakü'de Mehteran Birliği, Zafer Günü'nde Azerbaycanlıları coşturdu

08.11.2021 | 12:17

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Azerbaycan'da devam eden Zafer Günü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Azerbaycanlıları coşturdu.

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Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları devam ediyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İkinci Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin yıl dönümünü, 8 Kasım Şuşa'nın işgalden kurtuluşu ve Zafer Günü'nü kutlamaları devam ediyor. Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 günün ardından Ermenistan'a galip gelmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Bu kapsamda başkent Bakü başta olmak üzere Azerbaycan'ın çeşitli kentlerinde de 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, başkent Bakü'deki Hazar Denizi Kıyısında bulunan Milli Parkta düzenlenen kutlama programında sahne aldı. Mehteran Birliği'nin seslendirdiği Azerbaycan ve Türk marşları Azerbaycanlıları tarafından coşkuyla karşılandı. Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlar uzun süre alkışlandı. Başkent Bakü'deki Zafer Günü kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi de düzenlenecek.

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