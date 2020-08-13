Başkan Erdoğan 19. Kuruluş yıldönümünde AK Parti’ye özel şiir okudu | Video
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, AK Parti’ye özel bir şiiri okudu.