Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti | Video 12.07.2023 | 16:39 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde ikili görüşmelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de baş başa görüşmeler gerçekleştirmişti.