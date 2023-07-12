Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
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