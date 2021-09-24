Başkan Erdoğan "ABD, terör örgütlerine destek veriyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündemdeki kritik konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ABD ve Başkan Biden ile ilişkiler konusunda "ABD'de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor." derken Putin ile gerçekleşecek 29 Eylül görüşmesi için "Sayın Putin'den beklentilerimiz çok daha farklı. Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum." dedi.