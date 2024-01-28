Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Eskişehir İlçe Belediye Başkan adayları | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.
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