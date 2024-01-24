Başkan Erdoğan: "Altınok ile Ankara altın çağına girecek" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda başkentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok için "Ankara onunla altın çağına girecek" açıklamasında bulundu.
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