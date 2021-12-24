Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Başkan Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti, dua okudu.