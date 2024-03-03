Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
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