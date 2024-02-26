Başkan Erdoğan “Asla prim vermeyin” diyerek uyardı: "Bunlar sirk cambazı" | Video

Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dünya değişti. Türkiye değişti. Ama ülkemizde muhalefet hiç değişmedi. CHP bölücülerle işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetmiştir. Üzülerek görüyoruz ki CHP'de yapay zekanın sözü bu partiye gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor" ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca, "'Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz" dedi.