Başkan Erdoğan “Asla prim vermeyin” diyerek uyardı: "Bunlar sirk cambazı" | Video
Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dünya değişti. Türkiye değişti. Ama ülkemizde muhalefet hiç değişmedi. CHP bölücülerle işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetmiştir. Üzülerek görüyoruz ki CHP'de yapay zekanın sözü bu partiye gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor" ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca, "'Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
20:19
04:57
Hulusi Akar'dan TOMTAŞ'a övgü: "Güzel ve örnek bir tesis" | Video 26.02.2024 | 16:10
01:56
03:17
06:56
Mahmut Övür | DEM'in İmamoğlu hesabı 26.02.2024 | 15:51
04:17
Hilal Kaplan | Kalorifer peteği Vileda sapı hazımsızlık ilacı 26.02.2024 | 15:48
02:44
Haşmet Babaoğlu | Almanya'ya diz çöktürmüşler, durumu fenaymış... 26.02.2024 | 15:46
05:49
Melih Altınok | Eskişehir bu kez CHP için çantada keklik değil 26.02.2024 | 15:43
04:12
03:36
Bahçesinde su arayan çiftçi gaz buldu | Video 26.02.2024 | 14:36
35:52
01:56
Başakşehir’den Başkan Erdoğan’ın doğum gününe özel şarkı | Video 26.02.2024 | 13:30
01:41
Başkan Erdoğan'ın 70. yaş günü vatandaşlar tarafından kutlandı | Video 26.02.2024 | 12:59
01:13
Sirkeci-Kazlıçeşme treni kalktı! Başkan Erdoğan, makinist koltuğunda | Video 26.02.2024 | 12:38
06:08
Milletin adamı 70 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı | Video 26.02.2024 | 11:54
00:39
00:39
04:43
00:56