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Başkan Erdoğan Bakü’de

Başkan Erdoğan Bakü’de

11.11.2024 | 22:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan COP 29’a katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

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