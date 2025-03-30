Video Haber Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu | Video
Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu | Video

Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu | Video

30.03.2025 | 09:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camii’nde eda etti. Başkan Erdoğan namaz sonrası açıklamalarda bulundu.

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