Başkan Erdoğan: "BM, Gazze'de akan kanı durdurmadı" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Filistin'de yaşananlara değinen Başkan Erdoğan, BM'ye tepki gösterdi. BM'nin Gazze'de akan kanı durduramadığının altını çizen Başkan Erdoğan, bu yapının değişmesi gerektiğini belirtti.
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